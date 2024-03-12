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Собака сбежала от хозяйки в бар, чтобы поесть чипсы

Daily Star: пропавшая собака нашлась в баре, где ела чипсы

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Emily Dixon/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии собака сбежала от хозяйки и пришла в паб, чтобы поесть там чипсы, пишет Daily Star.

Эмили Диксон присматривала за собакой вместе со своим бойфрендом, когда заметила, что питомец исчез. Пара потратила час, гуляя по улицам города, стараясь найти пропавшее животное. Впрочем, спаниель вскоре нашелся в местном баре в окружении посетителей, кормивших его чипсами.

«Я очень переживала. Он старый пес, на мне лежала ответственность за него», — вспоминает Эмили.

Скорее всего, считает Диксон, собака забежала в бар случайно, пытаясь уйти с шумной улице. Эмили рада, что эта история закончилась благополучно, иначе семья бы не простила ей, если бы с питомцем что-нибудь случилось.

«Владельцы паба знают теперь эту собаку и любят ее», — добавила британка.

Ранее пропавшую собаку нашли спустя 4 года за 900 км от дома.

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