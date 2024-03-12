Пинавших мужчину на лавке волгоградских медиков скорой помощи уволили

В Волгограде после проверки уволили медиков скорой помощи, которые пинали лежавшего на лавке мужчину. Об этом со ссылкой на комитет здравоохранения региона сообщает ТАСС.

По информации агентства, после инцидента была проведена внутренняя проверка. Сотрудников, которые грубо обращались с местным жителем, уволили с занимаемых должностей.

Сообщается, что мужчина провел на улице всю ночь, а утром кто-то из местных жителей вызвал ему скорую помощь. Бригада, приехавшая на вызов, обступила пострадавшего, решая вопрос с его транспортировкой. Затем они расстелили на земле полотно и один из врачей ногой столкнул его со скамейки.

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