У шести миллиардеров могут забрать участки в Барвихе в пользу государства

Одинцовский суд Подмосковья начал рассматривать дело о возвращении государству участков, которые до 2000-х принадлежали санаторию «Барвиха». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, делопроизводство инициировала Генпрокуратура, требующая изъять в пользу России порядка 100 гектаров земли в Барвихе, которые в нулевые были приватизированы, поделены на участки и в данный момент принадлежат нескольким частным лицам.

Уточняется, что среди владельцев спорной территории — основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и девелопер Михаил Хубутия. Всего же участков в Барвихе могут лишиться шесть российских миллиардеров. Если прокуратура выиграет дело, на месте их усадеб снова появится парк для санатория.

Как уточняет Mash, предприниматели считают свое право на владение законным, так как участки им передали взамен на реконструкцию замка «Майендорф» и строительство государственного объекта.

Ранее сообщалось, что основатели ЧЭМК оспорили решение суда о передаче заводов государству.