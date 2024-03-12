Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти после конфликта с отцом ребенок выпал с балкона и попал в больницу

В Гатчине 12-летний мальчик выпал с балкона после ссоры с отцом

close
100%
Shutterstock

В Ленобласти конфликт между отцом и сыном закончился выпадением последнего с балкона. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Гатчине, на улице Хохлова. По данным источника, между родителем и 12-летним ребенком произошла ссора. После этого мальчик выпал с балкона пятиэтажного дома.

Ребенка оперативно доставили в больницу с различными травмами. Информация о его состоянии отсутствует.

О причине конфликта не сообщается. Известно, что мальчик не состоял на учете. Школьник растет в полной семье, в которой отец работает водителем, а мать является инвалидом первой группы.

Ранее в Ульяновске школьница выжила после падения с 16-го этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами