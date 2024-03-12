В Ленобласти после конфликта с отцом ребенок выпал с балкона и попал в больницу

В Ленобласти конфликт между отцом и сыном закончился выпадением последнего с балкона. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Гатчине, на улице Хохлова. По данным источника, между родителем и 12-летним ребенком произошла ссора. После этого мальчик выпал с балкона пятиэтажного дома.

Ребенка оперативно доставили в больницу с различными травмами. Информация о его состоянии отсутствует.

О причине конфликта не сообщается. Известно, что мальчик не состоял на учете. Школьник растет в полной семье, в которой отец работает водителем, а мать является инвалидом первой группы.

Ранее в Ульяновске школьница выжила после падения с 16-го этажа.