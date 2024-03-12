Мэрия Белгорода назвала сообщения о перекрытии дорог в области фейком

В соцсетях распространяют фейк о перекрытии дорог в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

В администрации заверили, что движение нигде не закрывали и жители области могут перемещаться по всем дорогам.

Глава минтранса области Сергей Евтушенко попросил белгородцев не поддаваться на провокации и проверять информацию на официальных страницах органов власти.

До этого администрация Белгорода рассказала местным жителям, что столбы дыма в разных частях города идут из труб котельных. На указанные места, которые вызвали опасения, выехали специалисты, однако возгораний там не обнаружили.

Также на подтвердилось возгорание на улице Магистральной, отметили в администрации. Дымка в этом районе появилась из-за погодных условий.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и сбила пять воздушных целей на подлете к городу.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ» Шойгу о мобилизации 300 тысяч после выборов.