В Орле ликвидировали последствия ночной атаки беспилотника

В Орле ликвидированы последствия ночной атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. В инциденте никто не пострадал. Ситуация находится под полным контролем, заверил Клычков.

До этого местные жители сообщали о взрыве и пожаре в городе в районе нефтебазы. Позже в экстренных службах сообщили, что на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. Мэр города Юрий Парахин сообщал, что после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса из соседних домов эвакуировали 17 человек.

Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.