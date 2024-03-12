В Тернопольской области загорелся инфраструктурный объект

На объекте инфраструктуры в Тернопольской области после серии взрывов произошел пожар, возгорание пока не ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную военную администрацию.

«Произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе. К ликвидации пожара было привлечено 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, тактический робот и пожарный поезд. Ликвидация продолжается», – рассказали чиновники.

Как сообщается, в населенном пункте, расположенном неподалеку от места ЧП, было приостановлено электро- и газоснабжение, позже подачу электричества жителям возобновили.

В ночь на 12 марта в Тернопольской области Украины была объявлена воздушная опасность, спустя некоторое время ее отменили.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.