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В Екатеринбурге 30 человек оказались в горящем здании в центре города

В Екатеринбурге из горящего здания в центре города эвакуировали 30 человек

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МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге произошло возгорание шестиэтажного здания. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Чебышева, в центре города. В подвале дома загорелась продукция. В результате пожарным пришлось эвакуировать из здания более десяти людей.

«Из здания выведены 30 человек. Информации о пострадавших не поступало», – сообщается в публикации.

В результате пожар потушили спустя менее часа.

До этого в Ленинградской области спасатели тушили пожар на Волхонском шоссе. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, пострадали два человека. Для борьбы с возгоранием задействовали 75 спасателей и 21 единицу техники.

Ранее в Подмосковье огонь охватил склад со стройматериалами.

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