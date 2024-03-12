В Екатеринбурге 30 человек оказались в горящем здании в центре города

В Екатеринбурге произошло возгорание шестиэтажного здания. Об этом сообщает Е1.
Инцидент произошел на улице Чебышева, в центре города. В подвале дома загорелась продукция. В результате пожарным пришлось эвакуировать из здания более десяти людей.
«Из здания выведены 30 человек. Информации о пострадавших не поступало», – сообщается в публикации.
В результате пожар потушили спустя менее часа.
До этого в Ленинградской области спасатели тушили пожар на Волхонском шоссе. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, пострадали два человека. Для борьбы с возгоранием задействовали 75 спасателей и 21 единицу техники.
Ранее в Подмосковье огонь охватил склад со стройматериалами.