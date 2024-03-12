На Сахалине четыре рыбака застряли на оторвавшейся льдине

На Сахалине спасатели помогают рыбакам, которые оказались на льдине в водоеме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Стародубское. По предварительной информации, на льдине находится четыре человека. На помощь выдвинулись спасатели. Для операции задействовали снегоход и моторную лодку.

Как сообщают местные Telegram-каналы, сами рыбаки предприняли попытку подплыть к берегу, используя свое снаряжение. О том, получилось ли у них, не сообщается.

До этого в Петербурге 35 рыбаков оказались на отколовшейся от берега льдине. Мужчины успели связаться с экстренными службами, поэтому их смогли спасти.

Ранее в Красноярском крае двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине.