Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине четыре рыбака застряли на оторвавшейся льдине

На Сахалине спасают рыбаков на оторвавшейся льдине

На Сахалине спасатели помогают рыбакам, которые оказались на льдине в водоеме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Стародубское. По предварительной информации, на льдине находится четыре человека. На помощь выдвинулись спасатели. Для операции задействовали снегоход и моторную лодку.

Как сообщают местные Telegram-каналы, сами рыбаки предприняли попытку подплыть к берегу, используя свое снаряжение. О том, получилось ли у них, не сообщается.

До этого в Петербурге 35 рыбаков оказались на отколовшейся от берега льдине. Мужчины успели связаться с экстренными службами, поэтому их смогли спасти.

Ранее в Красноярском крае двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами