Спасатели назвали основные способы вызвать экстренные службы при серьезном происшествии

Согласно информации от главного управления гражданской защиты Московской области, существует пять основных способов быстро связаться с экстренными службами в случае чрезвычайных ситуаций. Ведомство подчеркнуло, что при ЧП необходимо немедленно действовать и незамедлительно связываться со службой спасения по номеру 112, пишет РИА Новости.

По словам представителей управления, доступны следующие способы связи: звонок на номер 112, даже при нулевом балансе или отсутствии SIM-карты, а также отправка SMS на этот же номер.

Также отмечается, что при ДТП можно воспользоваться функцией специальной кнопки SOS в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». В этом случае информация о происшествии будет автоматически передана операторам службы 112 Московской области.

Дополнительно упоминается возможность обращения к чат-боту в Telegram @MO112bot для получения ответов на вопросы. Мобильное приложение «112МО» позволяет не только вызвать экстренные службы одним касанием кнопки, но и отследить местоположение бригад скорой медицинской помощи или служб газа на карте, подводит итоги главное управление гражданской защиты региона.

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