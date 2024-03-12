Стало известно об опасениях регионов РФ из-за требований к дорожным камерам

Минтранс России подготовил доработанный проект правил установки комплексов фотовидеофиксации с ужесточенными требованиями, к которым не готовы российские регионы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В материале «Ъ» говорится об опасении регионов, что после 1 сентября часть действующих камер придется отключить.

Доработанный проект правил установки камер, отслеживающих дорожное движение, Минтранс представил на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины». Документ должен вступить в силу с 1 сентября. В третьей версии его проекта Минтранс отказался от идеи штрафовать за превышение скорости, указанной на динамических табло на магистралях, перевел в разряд обязательных ГОСТ от 2016 года, закрепляющий технические требования к погрешности измерений, составу фото- и видеоматериалов и другим параметрам камер.

Приглашенные на заседание рабочей группы эксперты раскритиковали предлагаемые нововведения. По словам замдиректора ГКУ «Тулаавтодор» Анны Седовой, часть передвижных камер в регионе не соответствуют требованиям ГОСТа, поскольку не формируют «коллаж» из фотографий автомобиля. Директор ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» Саратовской области Евгений Остроумов также заявил, что в его регионе предлагаемым требованиям не соответствует «половина камер».

Доработанный Минтрансом законопроект в числе прочего разрешает ставить с любой частотой камеры на дорогах, если речь идет об очаге аварийности или этого требует ГИБДД.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль высказывал мнение, что, если камеры на дорогах начнут ставить с любой частотой для устранения очага аварийности, то это обернется огромными потерями для автомобилистов. Он назвал такой подход грабежом водителей, заявив, что единственная цель законопроекта — это увеличить обороты по сбору штрафов.

Ранее россиянам рассказали, как избежать ошибочных штрафов за превышение скорости.