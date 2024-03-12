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Итальянский город обязал собаководов мыть места, куда сходил в туалет их питомец

Итальянский город радикально ужесточил правила для владельцев собак

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Shutterstock

Власти города Волано на севере Италии ввели новые штрафы для владельцев собак, которые не моют «туалетные» места своих питомцев на прогулках. Теперь животным запрещено справлять естественные нужды на здания и машины, а людям нужно будет носить с собой бутылку с водой для мытья поверхностей, если на нее сходила их собака, пишет газета Corriere della Sera.

Муниципалитет города в провинции Тренто уже утвердил новые правила по выгулу домашних животных. С 2 апреля владельцам собак придется не только иметь при себе пакет для сбора фекалий, но и бутылку или распылитель с водой для быстрого и полного удаления следов жизнедеятельности своего питомца.

Всего в Волано начнут действовать девять новых правил. Будет запрещено разрешать животным мочиться на здания, стены, объекты на улицах и тротуарах, памятники, припаркованные автомобили и клумбы в общественных парках. Собаки также должны быть на поводке при выгуле. Исключение сделано только для собак, принадлежащих людям с ограниченными возможностями и сотрудникам полиции.

Другие запреты включают кормление голубей и «содержание животных, издающих шум или запах, что вызывает серьезные и повторяющиеся неудобства». Штрафы для нарушителей составляют от 15 до 90 евро, если человек не помыл место, куда помочилось его животное, и от 54 до 324 евро за другие нарушения, например, если владелец собаки позволил ей мочиться на здание.

Мэр Волано отметил, что власти города лишь обновили устаревшие правила, действовавшие с 1999 года.

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