Итальянский город обязал собаководов мыть места, куда сходил в туалет их питомец

Власти города Волано на севере Италии ввели новые штрафы для владельцев собак, которые не моют «туалетные» места своих питомцев на прогулках. Теперь животным запрещено справлять естественные нужды на здания и машины, а людям нужно будет носить с собой бутылку с водой для мытья поверхностей, если на нее сходила их собака, пишет газета Corriere della Sera.

Муниципалитет города в провинции Тренто уже утвердил новые правила по выгулу домашних животных. С 2 апреля владельцам собак придется не только иметь при себе пакет для сбора фекалий, но и бутылку или распылитель с водой для быстрого и полного удаления следов жизнедеятельности своего питомца.

Всего в Волано начнут действовать девять новых правил. Будет запрещено разрешать животным мочиться на здания, стены, объекты на улицах и тротуарах, памятники, припаркованные автомобили и клумбы в общественных парках. Собаки также должны быть на поводке при выгуле. Исключение сделано только для собак, принадлежащих людям с ограниченными возможностями и сотрудникам полиции.

Другие запреты включают кормление голубей и «содержание животных, издающих шум или запах, что вызывает серьезные и повторяющиеся неудобства». Штрафы для нарушителей составляют от 15 до 90 евро, если человек не помыл место, куда помочилось его животное, и от 54 до 324 евро за другие нарушения, например, если владелец собаки позволил ей мочиться на здание.

Мэр Волано отметил, что власти города лишь обновили устаревшие правила, действовавшие с 1999 года.

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