Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москва уступила 14 городам России по подорожанию жилья

Краснодар, Омск и Красноярск обогнали Москву по подорожанию вторичного жилья

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Краснодар и еще 13 российских мегаполисов обогнали Москву по росту цен на вторичное жилье в феврале 2024 года. К соответствующим выводам пришли эксперты «Авито Недвижимости», пишет РБК.

Наиболее высокие показатели роста стоимости вторичного жилья зафиксировали в Краснодаре, где квадратный метр подорожал в среднем на 5,4%, в Омске — на 4,1%, Красноярске — на 3%.

Москва же заняла в рейтинге 15-е место, где средняя цена квадратного метра «вторички» в столице снизилась на 0,3%, до 323,7 тысячи рублей.

За границей же россияне наибольший интерес проявляют к недвижимости в таких странах, как Турция, Таиланд и Грузия. Наиболее высокий спрос на жилье в этих государствах зафиксирован в первые два месяца 2024 года.

До этого стало известно, что в России женщины чаще являются собственниками жилья, чем мужчины.

Ранее россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами