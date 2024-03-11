Москва уступила 14 городам России по подорожанию жилья

Краснодар и еще 13 российских мегаполисов обогнали Москву по росту цен на вторичное жилье в феврале 2024 года. К соответствующим выводам пришли эксперты «Авито Недвижимости», пишет РБК.

Наиболее высокие показатели роста стоимости вторичного жилья зафиксировали в Краснодаре, где квадратный метр подорожал в среднем на 5,4%, в Омске — на 4,1%, Красноярске — на 3%.

Москва же заняла в рейтинге 15-е место, где средняя цена квадратного метра «вторички» в столице снизилась на 0,3%, до 323,7 тысячи рублей.

За границей же россияне наибольший интерес проявляют к недвижимости в таких странах, как Турция, Таиланд и Грузия. Наиболее высокий спрос на жилье в этих государствах зафиксирован в первые два месяца 2024 года.

До этого стало известно, что в России женщины чаще являются собственниками жилья, чем мужчины.

Ранее россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья.