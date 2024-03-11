Собака спасла хозяйку от нападения медведя

В штате Пенсильвания медведица напала на женщину, которая гуляла с собакой, хищник схватил американку за голову. Об этом сообщает People.

55-летняя жительница города Батлер Ли Энн Галанте вышла на вечернюю прогулку со своей собакой и неожиданно подверглась нападению медведицы с тремя медвежатами. Хищник накинулся на американку со спины и схватил ее за голову.

«Она толкнула меня сзади, я упала на тротуар и ударилась лицом. Потом она схватила меня за голову сзади с такой силой, что я подумала, что сейчас скальпа лишусь», — рассказала пострадавшая.

Женщину спас от хищника пес, который отвлек внимание медведицы, она сумела подозвать собаку и скрыться с ней в доме. Женщину госпитализировали, у нее диагностировали рваные раны головы и руки.

На место нападения выехали охотоведы, медведицу пришлось усыпить, трех медвежат вывезли из города, где их выпустят в дикую природу.

Ранее мужчина отрезал себе кисть карманным ножом, чтобы спастись из клетки с медведем.