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Жители Нефтеюганска пожаловались на регулярные прорывы канализации и плесень в доме

В ХМАО жилой дом зарастает плесенью из-за частых прорывов канализационных труб

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Shutterstock/FOTODOM

Жители Нефтеюганска рассказали о регулярных прорывах канализационных труб на протяжении восьми месяцев. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на разговор с жительницей дома №11 во втором микрорайоне.

По ее словам, из-за повышенной влажности по квартирам распространилась плесень, которая не поддается выведению. Кроме того, жители жалуются на ужасный запах. Проблемы с канализацией в доме начались в августе прошлого года, после капитального ремонта коммунальных сетей.

«У нас периодически затапливает подвал канализацией. Мы обращались и в нашу УК, и в Горводоканал, но все бесполезно, так как там говорят, что виноваты сами жильцы. Но до капремонта аварий не было», — подчеркнула горожанка.

В последний раз нечистоты полностью затопили подвал здания в феврале. Получить комментарий от управляющей компании «Центральный участок», которая обслуживает дом, журналистам не удалось. В администрации Нефтеюганска ситуацию также не стали комментировать.

Ранее в Подмосковье жителям деревянных бараков 1947 года постройки пообещали новое жилье к 2032 году.

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