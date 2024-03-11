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Пойманный пьяным за рулем полицейский отсудил у МВД компенсацию за свое увольнение

В Свердловской области экс-полицейский получит компенсацию за увольнение из МВД

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Свердловской области майор полиции отсудил 14 тыс. рублей компенсации за свое увольнение из ОМВД России «Сухоложский». Об этом пишет Ura.ru.

Бывшего замначальника уголовного розыска Андрея Тимакина уволили из полиции осенью прошлого года. Это произошло после того, как он был пойман пьяным за рулем. В сентябре мужчина попал в ДТП и вызвал инспекторов ГИБДД. На место аварии приехал коллега Тимакина, майор Роман Федонов. Мужчины поругались, и Федонов выстрелил в сослуживца из травматического пистолета. На стрелка завели уголовное дело и поместили его под домашний арест.

В ноябре Тимакин был отправлен в отставку, но решил через суд оспорить размер положенной ему выплаты.

«Иск был удовлетворен частично. После увольнения ему сделали перерасчет, но он не согласился с размером. Суд присудил ему выплату в 14 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил», — уточнили в Сухоложском городском суде.

Известно, что экс-полицейский хотел, чтобы его увольнение признали незаконным, и желал вернуться на работу в МВД, но в этом ему было отказано.

Ранее россиянин пришел на работу с пистолетом и потребовал немедленно его уволить.

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