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Пьяный пенсионер изнасиловал парализованную женщину, угрожая ей расправой

В Горно-Алтайске мужчина изнасиловал женщину-инвалида, пригрозив ей расправой

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Depositphotos

В Горно-Алтайске пенсионер пригрозил расправой парализованной женщине и изнасиловал ее. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Алтай.

Инцидент произошел в ночь на 8 марта в одном из жилых домов на Радужной улице. Оказавшись в компании своих знакомых, 63-летний местный житель выпил, а затем дождался удобного момента и напал на потерпевшую. В тот момент в доме все спали, а женщина, имеющая инвалидность, не могла сопротивляться из-за осложнений на фоне перенесенного инсульта.

Несмотря на состояние здоровья жертвы, насильник надругался над ней, пригрозив тяжкими последствиями. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее ушедшего на пенсию врача заподозрили в домогательствах в отношении 20 пациенток.

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