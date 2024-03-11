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Жители Подмосковья могут сделать онкоскрининг полости рта

Около 80 тысяч жителей Подмосковья сделали люминесцентную стоматоскопию

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Министерство здравоохранения Московской области

С начала 2024 года 76 тыс. жителей Московской области сделали онкоскрининг полости рта, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Из всех прошедших процедуру у 88 жителей нашли онкологическое заболевание. После этого их направили на лечение», — отметила она.

Стригункова добавила, что диагностику новообразований полости рта в регионе делают в рамках проекта «Стоматология: перезагрузка».

Процедура помогает на ранней стадии выявить патологические изменения в тканях.

Ранее Стригункова рассказала, что 200 тыс. детей прошли профосмотры в школах и детских садах Подмосковья.

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