Новосибирский пластический хирург возмутил пациентов «валентинкой» из куска плоти

Пластический хирург частной клиники Новосибирска возмутил пациентов, выложив в социальные сети фото с вырезанным из плоти сердцем. Об этом сообщает «Подъем».

Медик опубликовал на своей странице в социальных сетях фото со своеобразной «валентинкой», в руках мужчина держал сердце, вырезанное из куска кожи, под публикацией он отметил аккаунт женщины и таким образом поздравил ее с днем рождения. Подписчики креатив хирурга не оценили, спустя некоторое время врач удалил скандальное фото.

В областном Минздраве изданию «Подъем» сообщили, что оценивать поступок пластического хирурга не могут, поскольку частная клиника не является подведомственным учреждением министерства здравоохранения Новосибирской области.

Ранее пациент российской больницы обвинил врачей в ошибке, из-за которой у него облезла вся кожа.