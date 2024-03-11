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Новосибирский пластический хирург возмутил пациентов «валентинкой» из куска плоти

«Подъем»: в Новосибирске пациентов возмутило фото врача с сердцем из куска плоти

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Shutterstock

Пластический хирург частной клиники Новосибирска возмутил пациентов, выложив в социальные сети фото с вырезанным из плоти сердцем. Об этом сообщает «Подъем».

Медик опубликовал на своей странице в социальных сетях фото со своеобразной «валентинкой», в руках мужчина держал сердце, вырезанное из куска кожи, под публикацией он отметил аккаунт женщины и таким образом поздравил ее с днем рождения. Подписчики креатив хирурга не оценили, спустя некоторое время врач удалил скандальное фото.

В областном Минздраве изданию «Подъем» сообщили, что оценивать поступок пластического хирурга не могут, поскольку частная клиника не является подведомственным учреждением министерства здравоохранения Новосибирской области.

Ранее пациент российской больницы обвинил врачей в ошибке, из-за которой у него облезла вся кожа.

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