Калужский студент готовил в общежитии взрывчатку для теракта в суде

Девятнадцатилетний студент из Калуги подозревается в подготовке теракта в местном суде. Молодой человек арестован и заключен под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Калужский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия о помещении студента в СИЗО. Из представленных на рассмотрение судье материалов следует, что юноша в комнате общежития занимался изготовлением самодельного взрывчатого вещества, которое в дальнейшем планировал использовать для совершения теракта в местном суде.

О мотивах указанных действий ничего не сообщается.

Органы правопорядка пресекли это начинание. Возбуждено уголовное дело по ст. 223.1 часть 1, ст. 205 часть 1 и ст. 30 часть 1 (приготовление к совершению террористического акта и незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Студент арестован на два месяца, впоследствии срок ареста может быть продлен на время расследования уголовного дела.

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