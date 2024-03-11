В Ярославской области 75-летний пенсионер развратил двух семилетних девочек

Житель села Купанское Ярославской области признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 75-летний пенсионер развращал детей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, с марта по июнь 2023 года житель Купанского домогался двух семилетних девочек. Мужчина проживал с детьми по соседству и приставал к школьницам не менее пяти рез.

Одна из пострадавших рассказала о произошедшем родителям, после чего пенсионера задержали. В ходе расследования уголовного дела 75-летний обвиняемый своей вины не признал, приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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