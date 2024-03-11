Россиянин получил 12 лет колонии за изнасилование племянницы

В Кузбассе суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, которого обвиняли в насилии над несовершеннолетней родственницей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.

Как удалось установить следователям, 24-летний житель Кузбасса по просьбе родственников регулярно присматривал за несовершеннолетними детьми родного брата.

Как только отец и мать уезжали из дома, дядя насиловал племянницу, издевательства над ребенком длились пять лет, первый эпизод изнасилования произошел, когда потерпевшей исполнилось 12 лет.

Тяжинским районным судом обвиняемый признан виновным в изнасиловании, ему назначено наказание в виде 12 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее рецидивист из Петербурга насиловал ребенка сожительницы и оказался в изоляторе.