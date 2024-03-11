Работники «скорых» отреагировали на разрешение таранить автомобили

Водители скорой помощи никогда не будут таранить мешающие им автомобили, даже если в России примут соответствующий закон, уверен глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков. Это грозит тем, что медработников или водителей заставят чинить и чужие, и свои машины за собственный счет, заявил он в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что этой весной в Госдуму внесут законопроект, разрешающий экстренным службам таранить припаркованные с нарушениями автомобили.

«Такого никогда не было и не будет. Никогда машины скорой помощи не таранят автомобиль и не будут таранить, даже если будет закон, разрешающий это. Надо понимать, что водителя никогда не освободят от ответственности», – уверен Беляков.

Инициативу депутатов Госдумы он назвал бредом, подчеркнув, что лучше было бы научить водителей правильно парковаться. Однако это будет достаточно сложно и займет много времени, признал он.

«У нас сейчас выросло уже два поколения потребителей. Они думают, что это мы им все должны, а не они нам», – заключил фельдшер.

Напомним, планирующийся к рассмотрению законопроект предполагает внесение изменений в Гражданский и Уголовный кодексы. Депутаты уже обсуждали необходимость освободить от уголовной и гражданской ответственности сотрудников экстренных служб, вынужденных таранить припаркованные машины при проезде к месту происшествия.

Ранее пенсионер выстрелил в фельдшера скорой, добиваясь госпитализации.