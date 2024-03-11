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Уснувший авиадиспетчер потерял самолет Ил-76

Baza: авиадиспетчер уснул за пультом управления и потерял самолет Ил-76

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Министерство обороны России/РИА «Новости»

Авиадиспетчер уснул за пультом управления и потерял транспортный самолет Ил-76, он нарушил 17 требований руководящих документов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Днем 16 февраля самолет Ил-76 летел в Тверскую область. Пролетая над Волгоградской областью экипаж попытался связаться с диспетчером, но тот ответил лишь со второго раза. Пилоты сообщили ему эшелон и продолжили полет.

Диспетчер решил поспать, отработав лишь 25 минут. Он привязал к Ил-76 план полета другого борта, который летел из Ахтубинска в Липецк и продолжил дремать.

По ошибочному плану Ил-76 должен был полететь в другую сторону. Когда он повернул появилось предупреждение об отклонении от маршрута, но диспетчер этого не заметил. В запланированное время самолет не сел в Липецке, что заметили другие диспетчеры и попытались выяснить у уснувшего, почему борт не приземлился, но тот не смог ответить на вопрос.

Он попытался связаться с экипажем, но обращался не к тому борту. Обзвонил все радиостанции, но никто так и не ответил. Запаниковав, он сообщил руководителю полетов, что Ил-76 не отвечает и летит не туда, а когда получилось вызвать нужный экипаж, выяснилось, что он двигается по плану.

По факту инцидента было проведено служебное расследование. Уволили ли диспетчера, не уточняется.

До этого сообщалось, что в Индонезии два пилота уснули в небе на полчаса, пока на борту находились 153 пассажира. За это время судно успело сбиться с курса.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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