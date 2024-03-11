Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер разыграл квартиру в рамках новогодней акции

Владелец кредитной карты Сбера выиграл квартиру в Москве

close
100%
Пресс-служба Сбера

Житель Перми Алексей Кузнецов выиграл квартиру от Сбера в рамках новогодней акции для владельцев кредитных карт, сообщает пресс-служба банка.

Для участия в акции клиентам необходимо было до 31 января оплачивать картой Сбера более 5 покупок на сумму от 1000 рублей каждую.

«Наша акция для владельцев кредитных карт Сбера уже стала традиционной. Каждый год мы разыгрываем квартиру в Москве, которую может выиграть любой держатель кредитки», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Он добавил, что сейчас кредитками Сбера пользуются 26 млн россиян, а 17 млн из них пользуются кредитной СберКартой.

В 2023 году портал «Банки.ру» назвал СберКарту картой года, а по итогам 2022 года она победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов» по версии премии Frank Credit Cards Award.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами