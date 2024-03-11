Сбер разыграл квартиру в рамках новогодней акции

Житель Перми Алексей Кузнецов выиграл квартиру от Сбера в рамках новогодней акции для владельцев кредитных карт, сообщает пресс-служба банка.

Для участия в акции клиентам необходимо было до 31 января оплачивать картой Сбера более 5 покупок на сумму от 1000 рублей каждую.

«Наша акция для владельцев кредитных карт Сбера уже стала традиционной. Каждый год мы разыгрываем квартиру в Москве, которую может выиграть любой держатель кредитки», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Он добавил, что сейчас кредитками Сбера пользуются 26 млн россиян, а 17 млн из них пользуются кредитной СберКартой.

В 2023 году портал «Банки.ру» назвал СберКарту картой года, а по итогам 2022 года она победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов» по версии премии Frank Credit Cards Award.