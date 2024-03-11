В Германии специальные патрули охраняют дикий чеснок от русских и чеченцев

Полицейские отряды на велосипедах преследуют похитителей дикого чеснока в аллювиальном лесу на востоке Германии. Об этом пишет Bild.

Чтобы не привлекать внимания, сборщики черемши маскируются под туристов. Полицейские из Лейпцига патрулируют лесные тропы. В кустах рядом с обертками от батончиков мюсли разбросаны влажные салфетки. Для собственного удобства похитители растения, которое обычно используется в качестве приправы, устроили в подлеске импровизированные раздевалки.

«С края тропинки их не видно. Они идут вглубь леса, что нетипично для туристов. Прячут свои вещи в лесу, чтобы переодеться там. Они даже надевают наколенники, так как работают на земле весь день. Со стороны не видно, какой беспорядок они оставляют после себя, а после окончания работы выходят из леса как простые пешеходы», — отмечает женщина-полицейский.

По ее словам, похитители дикого чеснока приходят с граблями и оставляют после перепаханную землю. Зачастую преступниками оказываются русские или чеченцы. За похищение охраняемых растений, таких как черемша, им грозит штраф до €10 тыс.

В 2023 году из лесов в этом районе воры вынесли почти 1 тонну дикого чеснока. В 2024 году уже произошло четыре крупных задержания нарушителей, в одном из случаев полицейские изъяли сразу 50 кг клубней дикого чеснока. В настоящий момент патрулирование леса в Лейпциге продолжается.

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