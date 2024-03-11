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Бывший инспектор Ростехнадзора получил срок за взятку от оборонного предприятия

Суд приговорил экс-инспектора Ростехнадзора к 5 годам колонии по делу о взятке

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима экс-инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Бывшего чиновника признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Помимо пятилетнего лишения свободы, суд также запретил Куликову занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода на свободу.

Сергея Куликова задержали 10 декабря 2021 года. Его взяли в служебном кабинете после того, как он получил 1,3 млн рублей от руководства стратегического оборонного предприятия — «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» (ГБИП) — одного из крупнейших предприятий по испытанию обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии.

Следствие полагает, что Куликов вымогал деньги у ГБИП за то, чтобы оставить без внимания нарушения, обнаруженные чиновником в двух зданиях на основном полигоне оборонного предприятия в подмосковном Красноармейске.

Ранее экс-инспектора Ростехнадзора приговорили к 6 годам по делу об инциденте на «Листвяжной».

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