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В Госдуме одобрили проект об освобождении контрактников от наказания

Комитет ГД одобрил законопроект об освобождении от наказания контрактников

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, которым предлагается закрепить в УК и УПК механизмы освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах страны в период проведения военной операции на Украине, передает ТАСС.

Документ может быть рассмотрен и принят Госдумой в первом чтении 12 марта, заявил глава комитета Павел Крашенинников.

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ предлагается дополнить статьями, в которых будет прописан соответствующий механизм, который будет распространяться на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой и средней тяжести. Исключения составят преступления против общественной безопасности, а также против основ конституционного строя и безопасности государства.

Он также коснется осужденных, кроме тех из них, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

При заключении контракта с российской армией дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. При этом после окончания периода мобилизации и в некоторых других случаях они будут освобождены от ответственности, а их судимость будет погашена.

Проект закона был внесен в Госдуму 6 марта.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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