Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

В Москве 14 марта пройдет церемония разделения ключа электронного голосования, сообщает пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве.

Как отметил руководитель штаба Вадим Ковалев, Общественный штаб сформировал корпус наблюдателей на предстоящих выборах президента РФ.

Также Ковалев добавил, что Москва стала первым регионом, который использует видеонаблюдение.

«Видеонаблюдатели будут работать посменно, чтобы круглосуточно следить за всеми избирательными участками Москвы», — сказал он.

Кроме того, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сказал, что разделение ключа электронного голосования, которое пройдет 14 марта, гарантирует безопасность и анонимность дистанционного голосования.

Он добавил, что ключ разделят на пять частей, каждая из которых записывается на внешний носитель, помещается в сейф-пакет и передается хранителям.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.