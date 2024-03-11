Посылка взорвалась в отделении Почты России в Москве

В отделении Почты России в Москве взорвалась посылка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел рано утром 11 марта при разгрузке машины на улице летчика Бабушкина, 38.

Сотрудники почты испугались взрыва. После него из посылки пошел дым, внутри нее заметили зеленую гранату.

Экстренные службы, прибывшие на место, выяснили, что граната страйкбольная. В настоящее время сотрудники связываются с отправителем и получателем опасной посылки.

7 марта сообщалось, что в Воронеже мужчине оторвало пальцы после взрыва запала от гранаты в квартире. Инцидент произошел в квартире мужчины, который выпил с двумя приятелями и захотел показать им устройство.

8 марта девятилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после взрыва игрушечной гранаты.

Ранее российский полицейский в магазине обезвредил мужчину с боевой гранатой.