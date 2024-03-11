Финские порты частично прекратили работу из-за забастовки профсоюзов

Начавшаяся в Финляндии забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда частично остановила работу портов страны. Об этом пишет местное издание Yle.

«Забастовка, начавшаяся сегодня утром, остановила почти все грузовые перевозки во всех финских портах. Ожидается, что забастовка продлится две недели», — говорится в статье.

По предварительным оценкам, забастовка может полностью остановить разгрузку товаров в портах. Некоторые скоропортящиеся продукты придется перевозить на пассажирских судах, которые пока курсируют в штатном режиме.

Кроме того, акция затронет работу заводов и нарушит сырьевые поставки, а также может вызвать перебои с распределением топлива.

Забастовка в Финляндии началась из-за реформ кабмина, которые предполагают упрощение увольнений, запрет на проведение забастовок и многое другое. В акциях участвуют сразу несколько объединений, в числе которых профсоюз работников транспортной сферы и профсоюз электриков. В данный момент ущерб экономике Финляндии от забастовок уже достиг порядка €1 млрд.

Ранее февральская забастовка привела к остановке общественного транспорта в Финляндии.