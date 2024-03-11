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Челябинку, которой сломали нос в баре, обсмеяли на «Женском стендапе»

В Челябинске на «Женском стендапе» обсмеяли девушку, которой сломали нос в баре

В Челябинске комики на «Женском стендапе» обсмеяли девушку, которой мужчина сломал нос в баре. Об этом сообщает 74.ru.

Шутки о травме россиянке прозвучали во время шоу «Женский форум» и «Женский стендап» в концертном зале «Таганай». В ходе выступления комики вспомнили о недавнем случае в местном баре и высмеяли произошедшее.

«С праздничком! Вы же за феминизм, вы же за равноправие!» — пошутила над инцидентом одна из выступающих.

Однако пострадавшая юмор комиков не оценила, сообщает 74.ru. По ее словам, шутить на подобные темы ненормально. Девушка рассказала, что ей диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом носа со смещением — восстановлению он не подлежит. Сейчас она постоянно пьет обезболивающие и дышит только ртом.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта в баре Bla Bla Bar. Мужчина, которого не пустили в заведение, ударил девушку-промоутера по лицу и скрылся.

Ранее в Барнауле пассажир автобуса избил кондуктора.

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