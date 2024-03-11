Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморском крае контрабандистам не дали вывезти лес на 77 млн рублей

В Приморье возбудили дело о контрабанде леса на 77 миллионов рублей

close
100%
7x7 Горизонтальная Россия»' class="item-image" >
Телеграм-канал »7x7 Горизонтальная Россия»

В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за попытки контрабанды леса на 77 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что объем контрабанды леса составил 100 тысяч кубометров. Правоохранителям удалось пресечь вывоз леса. Дело возбуждено по статье о перемещении через границу РФ стратегически важных ресурсов.

В Минсельхозе отметили, что с 2021 года ущерб от незаконной рубки леса в России сократился более чем в шесть раз.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении кедрового ореха в список стратегически важных товаров. Теперь за их контрабанду может грозить до 12 лет лишения свободы. Ограничения распространяются только на экспорт. Собирать и заготавливать кедровые орехи по-прежнему можно.

Также в Иркутске были арестованы местный житель и гражданин Китая по обвинению в контрабанде леса на сумму более 43 млн рублей.

Ранее снизилась цена поставки леса с северо-запада России в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами