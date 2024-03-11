В Приморском крае контрабандистам не дали вывезти лес на 77 млн рублей

В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за попытки контрабанды леса на 77 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что объем контрабанды леса составил 100 тысяч кубометров. Правоохранителям удалось пресечь вывоз леса. Дело возбуждено по статье о перемещении через границу РФ стратегически важных ресурсов.

В Минсельхозе отметили, что с 2021 года ущерб от незаконной рубки леса в России сократился более чем в шесть раз.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении кедрового ореха в список стратегически важных товаров. Теперь за их контрабанду может грозить до 12 лет лишения свободы. Ограничения распространяются только на экспорт. Собирать и заготавливать кедровые орехи по-прежнему можно.

Также в Иркутске были арестованы местный житель и гражданин Китая по обвинению в контрабанде леса на сумму более 43 млн рублей.

Ранее снизилась цена поставки леса с северо-запада России в Китай.