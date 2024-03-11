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В Западной Сибири ожидается резкое потепление

Вильфанд: на юге Западной Сибири с понедельника ожидается резкое потепление

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Резкое потепление ожидается на юге Западной Сибири с начала следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура поднимется выше обычных значений на 4-8°C .

«С понедельника на юге Западной Сибири, в Новосибирской области и Алтайском крае начнется теплая погода. Температура будет превышать средние значения на 4-8°C», — отметил эксперт, указав, что дневная температура достигнет плюсовых значений до 5°C.

Метеоролог также предсказал положительные температуры в Омской, Томской, Кемеровской областях и на юге Красноярского края. В выходные ночные температуры в Алтайском крае опускались до 18-25°C ниже нуля, но к понедельнику ожидается подъем до отрицательных значений от -3°C... +1°C , что является значительным повышением.

По словам Вильфанда, начиная с середины недели ожидается понижение температуры до минус 10-13°C ночью и до минус 3-5°C днем. «Прогнозируется сложная погода, в первой половине недели возможны небольшие осадки, а с середины ожидается увеличение до 10-12 миллиметров», — добавил он, отметив, что осадки будут в виде дождя, мокрого снега и снега, а также возможны гололед и изморозь.

Также стало известно, что на масленичной неделе в Москве и Подмосковье ожидается приятная погода без осадков.

Ранее сильная вспышка произошла на Солнце.

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