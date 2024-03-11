Самолет ВС РФ, летящий из ХМАО, запросил посадку в Комсомольске-на-Амуре

Военный борт, совершавший рейс из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, запросил посадку в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, самолет садится на военном аэродроме, посадка не является запланированной.

Отмечается, что в мессенджерах появлялась информация о том, что военный транспортный самолет Ан-12 садится в Комсомольске-на-Амуре из-за проблем с шасси.

До этого портал Itamilradar сообщал, что впервые с момента вступления Швеции в НАТО шведский военный самолет совершил разведывательный полет вблизи сухопутной границы Российской Федерации.

Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B выполнил полет вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши. До этого шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 также пролетал над Балтикой.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.