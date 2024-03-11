В Харькове произошли взрывы

Мощные взрывы зафиксировали в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил украинский «5 канал».

Других подробностей в публикации не привели. В момент взрывов в Харьковской области звучал сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены включились в Сумской и Харьковской областях. Скоро воздушную тревогу отменили в двух регионах на севере и востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Накануне стало известно, что генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона украинской армии Сергей Мельник с позывным «Марсель» исчез после призыва прятаться в укрытии.

До этого в Германии раскрыли причины прорыва фронта Россией. По информации телеканала Welt, летом «наступит переломный момент». В сообщении обратили внимание, что дисбаланс в артиллерийских снарядах и количестве солдат, которых у России значительно больше, приведет к тому, что ВС РФ удастся сделать еще больший прорыв.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.