Мигрантов могут начать выдворять из России, если они работают не по профилю

Министерство труда подготовило законопроект, в котором предлагается обязать мигрантов покинуть территорию Российской Федерации, если они не будут работать по профилю. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Отмечается, что в законопроекте прописано, что если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, то им придется покинуть РФ за 15 дней.

«Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в РФ. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам», — сказано в сообщении.

9 марта кандидат в президенты РФ от партии ЛДПР, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил главе Рособрнадзора предложение о проверке центров выдачи сертификатов на знание русского языка иностранным гражданам.

До этого стало известно, что в России вскоре компании смогут нанимать на работу северокорейцев.

Ранее сообщалось, что мигрант-таксист протащил пенсионерку по асфальту, пытаясь скрыться с ее вещами.