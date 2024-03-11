Россиянам дали советы, как спасти телефон, упавший в лужу или снег

Гаджеты довольно часто оказываются в луже, сугробе или просто намокают от осадков. Однако есть способы, как спасти телефон, если он подвергся воздействию влаги. О них «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По словам эксперта, производители предусмотрели такую возможность: современные телефоны оснащены защитой от влаги. Самые высокие степени защиты — IP67 и IP68, эти телефоны могут выдержать полное погружение под воду.

«Однако более распространенные модели обладают меньшими степенями защиты. Это позволяет им не терять работоспособность при попадании брызг, в том числе дождевых. А вот «купание» в луже или сугробе требует немедленных действий по спасению смартфона», — объяснил он.

Если телефон намок, в первую очередь его нужно выключить, снять чехол.

«Ставить на зарядку устройство категорически запрещено. Далее следует просушить корпус мягкой тканью. Нельзя использовать фен или класть гаджет на батарею или другую горячую поверхность. Аккуратно встряхните аппарат, чтобы вода вышла из разъемов для зарядки и динамиков. Затем вытащите сим-карту и карту памяти. Оставьте телефон в сухом помещении, лучше включить вентилятор или кондиционер. Дайте ему просушиться минимум 24 часа», — рекомендовал специалист.

После этого попробуйте включить устройство и проверьте его работоспособность. Если обнаружили неполадки — отдайте на диагностику в сервисный центр.

«Народные» лайфхаки, например, погружение смартфона в рис, значительного результата не принесут. Крупа лишь соберет воду с поверхности, внутри же так и останется влага, что приведет к окислению важных элементов и электроники», — резюмировал Шутов.

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