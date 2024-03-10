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Следственный комитет выясняет обстоятельства пожара в ангаре в Ленобласти

СК выясняет обстоятельства крупного пожара в ангаре в Ленинградской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту крупного пожара в ангаре в Ленинградской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«По поручению руководителя СУ СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка по факту пожара, произошедшего в промзоне на Волхонском шоссе в районе поселка Новогорелово», — сказано в сообщении.

Первый замначальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг заявил, что пожару на Волхонском шоссе в Ленинградской области присвоили второй (повышенный) номер сложности.

Пожар начался около 15:00 мск, его площадь составила 1 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано. В результате пожара пострадали два человека, они были госпитализированы с ожогами рук. В борьбе с огнем задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

После этого стало известно, что аэропорт Пулково ограничил полеты в целях безопасности.

Ранее спасатели потушили пожар на газопроводе в ХМАО.

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