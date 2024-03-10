Названа дата похорон советской телеведущей Светланы Моргуновой

Похороны советского диктора и народной артистки России Светланы Моргуновой запланированы на 12 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на племянника телеведущей, главу московского муниципального округа Таганский Илью Свиридова.

Он отметил, что семья хочет похоронить Светлану Моргунову на Троекуровском кладбище. Тем не менее вся эта информация является предварительной. Окончательные дата и место захоронения будут раскрыты немного позже, уточнил племянник диктора.

10 марта стало известно, что Светлана Моргунова ушла из жизни. На момент смерти известной телеведущей было 84 года.

Помощница диктора рассказала, что Светлана Моргунова умерла дома. При этом в последние дни жизни телеведущая ничем не болела. В тот момент женщина не располагала никакой информацией о готовящейся церемонии прощания и все еще пребывала в шоке из-за произошедшего.

Диктор родилась 7 марта 1940 года в Москве. В 1961 году она начала работать на Центральном телевидении СССР. Светлана Моргунова запомнилась зрителям как ведущая выпусков таких программ, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Ранее близкая подруга Светланы Моргуновой уточнила причину ее смерти.