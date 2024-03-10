«Я к Максу хочу»: диктор Березин рассказал о состоянии Моргуновой незадолго до смерти

Советский и российский диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин рассказал «Газете.Ru», что незадолго до смерти народная артистка России Светлана Моргунова была в состоянии деменции. По его словам, в последний раз ему удалось пообщаться с Моргуновой месяц назад, дозвониться до нее в день рождения Березин уже не смог.

«В последний раз с ней общался месяц назад. Я даже не смог дозвониться, чтоб поздравить ее с днем рождения. Она была всегда в одном состоянии, она уже была в деменции. Она могла обрадоваться, что ты звонишь, а могла поговорить холодно. Могла сказать: «Я тебя жду в гости», могла сказать: «Не приходи, я не хочу никого видеть, я хочу умереть, я к Максу хочу». Даже когда в прошлом году мы снимали программу Малахова и он был у нее, но мы с ней не виделись, она уже была другая. Конечно, я очень-очень прям огорчился невероятно, потому что, как я понимаю ее состояние, из него не выходят», — сказал он.

Березин предположил, что из-за деменции Моргунова не так глубоко переживала боль утраты своего сына Максима. По его словам, диктор говорила, что хочет умереть, хотя за ней ухаживали внучка и невестка.

«Я аккуратно возьму на себя смелость сказать, что она уже так глубоко и пронзительно не переживала эту боль, потому что состояние деменции ограничивает не только дееспособность, но и, говорят, чувства. Мои родители также через это прошли. Я уже говорил, если так Господь управил, то пусть она в таком состоянии была. Единственное, что она всегда говорила: «Я хочу умереть. я хочу умереть». Хотя за ней ухаживала внучка, невестка очень хорошо относилась к ней», — пояснил он.

Березин добавил, что дружить с Моргуновой было счастьем – она была верным и преданным другом. Голос советского диктора, по его словам, был ее образом.

«Она в профессии была неповторима. По жизни она была человеком, с которым было счастье дружить, потому что вернее, преданнее друга не было, чем она. Но врагом ее лучше было не иметь, потому что она враг беспощадный. Кого любила — она любила. Кого не любила — она не любила открыто. Что касается профессии, то ее свой голос в этой профессии — это ее образ. Когда звучал ее голос с ее интонациями неповторимыми, сразу было понятно, что в жизни что-то происходит такое особенное», — заключил Березин.

О смерти советского диктора Светланы Моргуновой 10 марта сообщило издание Daily Storm со ссылкой на ее помощницу. Отмечается, что 84-летняя телеведущая умерла дома, у нее остановилось сердце.

Светлана Моргунова родилась 7 марта 1940 года в Москве. В 1961 году она стала диктором Центрального телевидения СССР. Более того, женщина не раз вела выпуски таких популярных программ, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

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