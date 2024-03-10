Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в подмосковном кафе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента со стрельбой в одном из кафе, которое расположено в подмосковном городе Люберцы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении уточняется, что в заведении общественного питания произошел конфликт между двумя группами людей. В результате в кафе началась стрельба, после которой в больницу за медицинской помощью обратились несколько человек.

Региональное следственное управление СК РФ, в свою очередь, подало ходатайство о передаче в его производство соответствующего уголовного дела. Представители ведомства уточнили, что дело было возбужденно по статье «Хулиганство».

«Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. представить доклад о ситуации», — говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль центрального аппарата СК РФ.

9 марта сотрудники правоохранительных органов получили информацию о стрельбе возле одного из кафе в городе Люберцы. Заведение расположено на Комсомольском проспекте.

По данным Главного управления МВД РФ по Московской области, в результате инцидента пострадали пять человек. При этом нападавшие успели покинуть место происшествия до прибытия полиции, сейчас их ищут.

Ранее в Московской области таксист открыл стрельбу из окна автомобиля.