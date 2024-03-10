Журналист Панченко презентовала свою книгу о причинах конфликта России и Украины

Украинский журналист Диана Панченко представила свою книгу «Неизбежное», посвященную причинам конфликта России и Украины. Презентация прошла во время онлайн-трансляции на YouTube-канале журналиста.

«Это книга о том, почему Украина и Россия, страны, которые когда-то были одной страной, сегодня воюют. На тот момент, когда я только начинала ее писать, мне казалось очень важным объяснить тем, кто еще не до конца понимает, почему все началось», — сказала Панченко.

По ее словам, за время работы журналистом у нее накопился большой пласт информации, которым бы она хотела поделиться.

«Это в большей степени научно-популярное издание. Здесь очень много исторически важных фактов, которые ранее широко не обсуждались. Но еще больше моего взгляда на то, почему так произошло, как человека, который работает в украинском медиа 15 лет, знаком с большинством украинских политиков, видел всех президентов, но еще важнее — я ровесница современной Украины. Я видела, чувствовала и на личном опыте пережила то, как менялась моя страна», — отметила Панченко.

Журналист рассказала, что книга также расскажет о том, как мир идет к большой войне. При этом она отметила, что в книге описано, почему текущие события можно назвать продолжением холодной войны.

«После Великой Отечественной войны началась холодная, и эту войну СССР проиграли. И эта война не закончилась. по большому счету она продолжалась и сейчас вошла в предфазу, которую можно назвать максимально горячей», — сказала она.

Также Панченко отметила, что задача каждой власти не допустить войны и любыми способами не допустить, чтобы она случилась. По ее словам, в книге объясняется, почему в Украине происходило ровно наоборот, и когда это случилось.

По ее словам, в середине марта книга появится на книжных полках в издании на русском языке. Также она уточнила, что книга будет переведена на английский и китайский языки. При этом уже есть издание на украинском языке, которое будет презентовано на электронных ресурсах.

Напомним, Диана Панченко – журналист, ведущая информационных телеканалов Украины (NewsOne, «Первый Независимый»). Она была номинирована на Всемирную премию ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати в 2021 году. При этом автор находилась в эпицентре двух революций в Украине, а также начала масштабного конфликта с Россией.

Ранее против Панченко на Украине было открыто несколько уголовных производств из-за обвинений в поддержке пророссийских позиций из-за работы журналиста в Донецке. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ввел против нее персональные санкции.