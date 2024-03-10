Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге велосипедист оказался в реанимации после столкновения с иномаркой

В Петербурге иномарка сбила велосипедиста

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Петербурге мужчина попал в больницу после столкновения с иномаркой. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на углу Крестовского проспекта и улицы Рюхина. Легковая машина сбила велосипедиста. О деталях инцидента информация отсутствует.

В результате мужчину госпитализировали приехавшие на место медики. Пострадавший находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.

На месте работают сотрудники МВД, которые выясняют обстоятельства произошедшего. На данный момент из-за аварии движение на участке осложнено, поэтому необходимо выбирать пути объезда.

Ранее в Петербурге мужчина влетел в снегоуборочную машину на электровелосипеде и попал в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами