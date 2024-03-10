В Петербурге велосипедист оказался в реанимации после столкновения с иномаркой

В Петербурге мужчина попал в больницу после столкновения с иномаркой. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на углу Крестовского проспекта и улицы Рюхина. Легковая машина сбила велосипедиста. О деталях инцидента информация отсутствует.

В результате мужчину госпитализировали приехавшие на место медики. Пострадавший находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.

На месте работают сотрудники МВД, которые выясняют обстоятельства произошедшего. На данный момент из-за аварии движение на участке осложнено, поэтому необходимо выбирать пути объезда.

Ранее в Петербурге мужчина влетел в снегоуборочную машину на электровелосипеде и попал в больницу.