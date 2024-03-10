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Проект памятника Евгению Пригожину не согласовывался с властями

«Подъём»: установка памятника Пригожину не требует разрешения городских властей

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Елена Копылова/РИА Новости

Инициаторы установки памятника руководителю и командиру «Группы Вагнера», Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, в Краснодарском крае не согласовывали его с властями. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на администрацию города Горячий Ключ.

При этом власти отметили, что разрешение и не требуется, так как монумент собираются установить на частной территории.

«На частной территории они могут без согласования установить малую архитектурную форму. По классификации это может быть установлено как малая архитектурная форма», – сообщили в администрации.

Там подчеркнули, что никаких претензий к инициаторам установки памятника нет.

10 марта сообщалось, что памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину планируют установить на территории часовни ЧВК «Вагнер» в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае.

До этого на месте крушения самолета Евгения Пригожина установили памятник.

Ранее в Петербурге установили памятную доску Евгению Пригожину.

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