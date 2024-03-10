Сожители из Петербурга открыли стрельбу на станции метро

В Петербурге конфликт пары около станции метро «Владимирская» закончился стрельбой. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел около 11:30. Местная жительница достала охолощенный пистолет и несколько раз выстрелила в 41-летнего возлюбленного. После этого сожитель открыл огонь из светозвукового пистолета.

Обоих задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент причина конфликта неизвестна. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности в рамках дел, связанных с грабежами, побоями и другими нарушениями.

Ранее в Петербурге семилетний мальчик выстрелил себе в грудь из пистолета.