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Сожители из Петербурга открыли стрельбу на станции метро

В Петербурге пара сожителей устроила перестрелку на станции метро

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Shutterstock

В Петербурге конфликт пары около станции метро «Владимирская» закончился стрельбой. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел около 11:30. Местная жительница достала охолощенный пистолет и несколько раз выстрелила в 41-летнего возлюбленного. После этого сожитель открыл огонь из светозвукового пистолета.

Обоих задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент причина конфликта неизвестна. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности в рамках дел, связанных с грабежами, побоями и другими нарушениями.

Ранее в Петербурге семилетний мальчик выстрелил себе в грудь из пистолета.

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