Обесточенные после удара ВСУ Пологи перевели на питание от дизель-генераторов

Обесточенный после удара ВСУ город Пологи в Запорожской области перевели на питание от дизель-генераторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«По предварительным данным, на устранение последствий удара потребуется около 10 дней», — заявили в администрации региона и призвали граждан экономить воду и электроэнергию.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о прекращении электроснабжения Полог и Положского района в результате удара ВСУ по энергоподстанции. Устранение пожара на подстанции потребовало несколько часов.

7 марта в Запорожской области заявили о смещении линии фронта на километр западней села Вербовое по направлению к Работино.

Подчеркивается, что само село находится под контролем российской армии, а попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) там пресекаются. По словам Рогова, в настоящее время продолжаются бои за Работино, несмотря на усилия украинских войск удержать населенный пункт.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.