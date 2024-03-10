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Почти четверти россиянок не понравился подарок на 8 Марта

«Синергия»: четверть россиянок остались недовольны подарками на 8 марта

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Shutterstock

22% россиянок разочарованы подарками на 8 марта, а каждая десятая осталась без презента в честь праздника. Об этом свидетельствует опрос Аналитического центра Университета «Синергия», результаты которого есть в распоряжении «Газеты.ru».

Большинство женщин посчитали, что мужчины дарят ненужные подарки, потому что мало интересуются предпочтениями своих вторых половинок, экономят деньги, не хотят долго выбирать или недостаточно сильно любят своих женщин.

При этом 16% намерены передарить презенты при случае, а 2% просто их выбросят. Наибольшее недовольство у предстательниц прекрасного пола вызывала подаренная бытовая техника — ею недовольна почти треть опрошенных. Худшими подарками также стали сувениры и мягкие игрушки, дешевая бижутерия и косметика.

Онлайн-опрос Аналитического центра Университета «Синергия» проводился 9 марта. В исследовании приняли участие 5 тысяч россиянок, проживающих во всех регионах России и состоящих в браке либо имеющих постоянного партнера.

Ранее аналитики зафиксировали рост покупок праздничных товаров перед 8 Марта.

Ранее аналитики зафиксировали рост покупок праздничных товаров перед 8 Марта.

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