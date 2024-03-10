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В Приморье задержан угрожавший участнику СВО мужчина

В Уссурийске задержали мужчину, угрожавшего участнику СВО

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Телеграм-канал «СУ СК по Приморскому краю»

Правоохранители Уссурийска задержали мужчину, который угрожал участнику СВО. Об этом сообщает управление СК РФ по Приморскому краю.

Подозреваемый более 15 раз привлекался к ответственности. Он не оплатил назначенные штрафы и нарушал законы, связанные с привлечением мигрантов к труду.

На данный момент сотрудники ведомства допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 8 марта. По версии правоохранителей, мужчина припарковал автомобиль на месте для инвалидов. После этого у него произошел конфликт с местными жителями, среди которых оказался участник СВО. В какой-то момент подозреваемый стал угрожать военному.

Ранее невеста участника СВО потратила 800 тысяч рублей с его счета, пока он был на передовой.

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