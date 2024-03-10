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В детском саду с карты России «исчезли» Курилы и Калининград

В брянском детском саду на карте России отсутствовали Курилы и Калининград

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Пресс-служба губернатора Брянской области

В новом детском саду в Брянской области сделали на стене карту России, на которой нет Сахалина и Курил, а также Калининградской области. Об этом сообщает местное издание «Брянский Ворчун».

Отмечается, что карта была установлена в учреждении, которое посещали губернатор Александр Богомаз и министр строительства страны Ирек Файзуллин.

Макет административно-политической карты России появился на внутренней стене нового детского сада, расположенного в окраинном микрорайоне Брянска Деснаград на улице Флотской.

«Карту на стене брянского детсада сразу, без «проверки» показали большому федеральному гостю, заглянувшему пятого марта с оказией в Брянск», — говорится в материале издания.

При этом утверждается, что из соцсетей Богомаза фото с картой России без некоторых регионов страны стало постепенно исчезать.

В январе украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, которая включает Крым.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев показал необычную карту Украины.

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